Ein bisschen wie Play-offs

Die Uni Baskets bestreiten im März sieben Spiele in 24 Tagen – los geht‘s mit Karlsruhe

Paderborn

Nach drei Spielen im Januar und vier Auftritten im Februar hat es der Monat März für die Uni Baskets in sich: Beginnend mit einem Doppelspieltag – am heutigen Freitag (20 Uhr) kommen die Karlsruhe Lions, am Sonntag (17 Uhr) geht es zu den Kirchheim Knights – warten sieben Partien innerhalb von 24 Tagen.

Von Elmar Neumann