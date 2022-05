Ein echtes Spitzenspiel

Frauenfußball: TuS Nettelstedt rettet in der Nachspielzeit ein 3:3 gegen den FC Oppenwehe

Lübbecke. Celine Diller traf mit der ersten Chance für den TuS nur die Latte. Im Gegenzug ging der FCO durch Tina Henke in Führung (6.). Beide Mannschaften erspielten sich im weiteren Verlauf viele Chancen. In der 35. Minute erhöhte Birka...

Das Spitzenspiel wurde seiner Bezeichnung gerecht. Durch einen Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit rettete der TuS Nettelstedt in der Frauenfußball-Kreisliga ein 3:3 (1:2) gegen Tabellenführer FC Oppenwehe. Der Verfolger bleibt somit vier Spieltage vor Saisonende mit einem Punkt Rückstand in Reichweite.