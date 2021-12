Ein Fotofinish und ein heftiger Einbruch

Die keineswegs utopischen Hoffnungen der Steinhagener Handball-Verbandsligisten auf Auswärtspunkte haben sich nicht erfüllt: Die abstiegsbedrohte Spvg. unterlag hauchdünn in Oberaden, der ambitionierte TuS Brockhagen brach bei Spitzenreiter Herne in den Schlussminuten ein.

Kein Spielglück für Mika Retzlaff und seine Teamkollegen: Spvg. Steinhagen hat den Ball gegen Oberaden in entscheidenden Spielsituationen zu oft hergegeben.

SuS Oberaden - Spvg. Steinhagen 25:24 (12:16). Wieder spielt Handball-Verbandsligist Spvg. Steinhagen eine starke erste Halbzeit, schafft es aber einfach nicht, gute Ansätze in Siege umzusetzen. 2:14 Zähler sind nun ein schwerer Rucksack im Kampf um den Klassenerhalt. „Ich kann nicht sagen, was uns Anfang der zweiten Halbzeit den Stecker gezogen hat. Oberaden wird sich in einem halben Jahr noch fragen, warum sie dieses Spiel gewonnen haben“, sagte Co-Trainer Steffen Thiede frustriert kurz nach der Partie.