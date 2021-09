Ein gefühlter Neuzugang

Tischtennis-Regionalligist TTV Hövelhof startet in die Saison

Hövelhof

Am kommenden Wochenende startet mit den Regionalliga-Damen des TTV Hövelhof nun auch die ranghöchste Mannschaft des Kreises Paderborn in die neue Tischtennissaison. Die Sennedamen gastieren zum Auftakt am Samstag, 11. September, ab 18.30 Uhr beim TTVg WRW Kleve II.

Von Christian Kroker