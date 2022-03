Zweitligist Paderborn verliert am Doppelspieltag gegen Karlsruhe und in Kirchheim

Paderborn

Innerhalb von etwa 45 Stunden hat sich die Ausgangslage der Uni Baskets Paderborn im Kampf um die Play-off-Plätze merklich verschlechtert. Erst verlieren sie am Freitagabend das Heimspiel gegen die in der ProA-Tabelle direkt vor ihnen platzierten Karlsruhe Lions nach indiskutabler erster Hälfte mit 81:85 (31:45), dann müssen sie sich am Sonntag auch bei Verfolger Kirchheim Knights mit 58:71 (34:33) geschlagen geben.

Von Elmar Neumann