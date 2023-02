Ein Isländer weist GWD Minden den Weg

Adalsteinn „Adli“ Eyjolfsson tritt bei GWD Minden im Sommer die Nachfolge von Trainer Frank Carstens an. Der Isländer, der sich im deutschen Handball gut auskennt, bekommt mit Aaron Ziercke einen Co-Trainer an seine Seite gestellt.

Der neue Mann bei GWD Minden: Adalsteinn Eyjolfsson, hier in seiner Zeit beim HC Erlangen, unterschrieb bis 2015.

Mit einem Doppelschlag hat GWD Minden am Donnerstag eine Zäsur vollzogen. Wie erwartet, hat der Handball-Bundesligist am Vormittag die Trennung von Trainer Frank Carstens zum Saisonende nach dann achteinhalb Jahren bestätigt. Wenige Stunden später folgte die Nachfolgeregelung mit Adalsteinn Eyjolfsson und Aaron Ziercke. Unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit des vom Abstieg bedrohten Teams nehmen sie am 1. Juli die Arbeit auf. Beide haben Verträge bis Juni 2025 unterschrieben