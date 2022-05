Ein kleines Wunder

Espelkamp

Was für ein Auftakt für den TV Espelkamp in der Herren 30-Bundesliga Nord! Gegen den großen Favoriten TC Union Münster lagen die Espelkamper eigentlich aussichtslos mit 0:3 zurück, ehe der TVE eine kaum für möglich gehaltene Aufholjagd startete und am Ende durch drei Doppelsiege noch 5:4 gewann.

Von Michael Meier