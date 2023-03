Ein Neuenbekener Statement

Am 21. Spieltag der Fußball-Landesliga Westfalen hat der SCV Neuenbeken dem SV Heide Paderborn im Derby eine 5:1 (2:1) Abreibung verpasst. Dabei drückten sich die unterschiedlichen tabellarischen Ausgangssituationen vor allem in Sachen Gefährlichkeit und Effektivität vor dem gegnerischen Tor aus.

Die Gastgeber aus Neuenbeken erwischten einen Traumstart und trafen durch den Ex-Heider Christian Rasche bereits mit Hilfe einer einstudierten Anstoßvariante nach nur wenigen Sekunden Spielzeit. Der SCV verpasste es danach, das 2:0 nachzulegen. So kam es, dass Vincenzo Cesa in der 18. Minute nach einer Flanke von der rechten Seite am linken Strafraumeck aufziehen und den Ball mittels angeschnittenem Schuss in die lange Ecke versenken konnte. Im Anschluss übernahmen die Heider das Kommando mit mehr Ballbesitz und teils ansehnlichen Kombinationen. Es gelangen Nadelstiche, die allerdings häufig zu harmlos waren. Trotz Spielkontrolle der Gäste erzielte Neuenbeken nach Lauf über die linke Seite und einer flachen Hereingabe, die Peyman Gorji nur noch einschieben musste, nach 33 Minuten erneut die Führung.