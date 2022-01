Ein Pechvogel und drei Gewinner

Bielefeld/Paderborn

Not macht erfinderisch. Das gilt manchmal auch im Fußball. Fußball-Zweitligist SC Paderborn trat am Donnerstag zum Test beim OWL-Nachbarn Arminia Bielefeld ohne ein Dutzend Spieler an und das führte dazu, dass Trainer Lukas Kwasniok in die Trickkiste griff.

Von Peter Klute