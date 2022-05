Ein Sieg wäre das Schlimmste

Paderborn

Die kollektive Vorfreude steigt stündlich: Acht Monate, nachdem die Paderborn Dolphins als Westmeister in der Relegation gegen Nordmeister Hildesheim Invaders den Aufstieg in die GFL 2 Nord festgezurrt haben, geht‘s zurück auf den Platz. Am morgigen Samstag (15 Uhr, Hermann-Löns-Stadion) messen die Dolphins ihre Kräfte mit dem Erstligisten Cologne Crocodiles. Es ist der einzige Härtetest vor dem Meisterschaftsstart. Am 22. Mai geht‘s in Essen bei den Assindia Cardinals erstmals um Lipa-Punkte.

Von Jörg Manthey