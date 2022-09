Der FC Nieheim setzt seinen Siegeszug in der Fußball-Landesliga mit einem 5:1-Erfolg gegen die DJK Mastbruch fort und bleibt an der Tabellenspitze. Vor allem aber stand das Heimspiel unter dem Eindruck des Todes des langjährigen Präsidenten Alfred Ruberg.

Der FC-Boss war am Donnerstag im Alter von 79 Jahren verstorben. „Wir spielen trotzdem – für ihn. Er hätte es so gewollt“, waren sich Vorstand und Sportliche Leitung schon am vergangenen Donnerstag einig. Nach einer Gedenkminute und mit Trauerflor am Ärmel zeigten die Nieheimer, dass sie genau das wollten. Die wollten für ihren verstorbenen Präsidenten spielen und für ihn siegen.