Ein Spiel mit Signalwirkung

TuS N-Lübbecke gastiert am Mittwoch in Essen

Lübbecke

Englische Woche für den TuS N-Lübbecke: Der Zweitligist gastiert am Mittwoch (2. November) bei TuSEM Essen und will sich weiter in der Spitzengruppe festsetzen. Für Trainer Michael Haaß ist es eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln.

Von Alexander Grohmann