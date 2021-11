Ein starkes Fundament für die Zukunft

„Seit 2016 haben wir in jedem Jahr ein wichtiges Bauprojekt umgesetzt und so die Infrastruktur des Vereins gestärkt und ausgebaut. In diesem Jahr waren es mit der Erneuerung des Kunstrasens im Stadion am Laumeskamp und mit den Plätzen an der Danziger Straße sogar zwei Bauprojekte. Das alles hat dazu beigetragen, dass sich der DSC auch in Zukunft weiterentwickeln und seinen Weg weitergehen kann“, so Westermeyer zu den rund 100 anwesenden Vereinsmitgliedern im Hotel Waldkrug. Zwar musste während der Coronazeit ein Darlehen über 40.000 Euro aufgenommen werden, um den Eigenanteil am Kunstrasenplatz zu bezahlen, doch der Verein steht mit einer Eigenkapitaldeckung von etwa 80 Prozent auf sehr gesunden Füßen. Abgeschlossen sind die Infrastrukturmaßnahmen rund um den DSC allerdings noch nicht. „Der Umbau des Vereinsheims ist der letzte große Meilenstein, den wir noch vor uns haben. Wir stehen in den Startlöchern und warten sehnsüchtig auf eine Förderzusage aus Düsseldorf“, so Westermeyer. Von dem Umbau soll der schon seit Jahren wachsende Damen- und Mädchenfußball in Delbrück profitieren und eigene Kabinen bekommen. Weiterhin sollen die Schiedsrichterkabinen erneuert und ein Multifunktionsraum eingerichtet werden. „Wir haben mit mehr als 500 Kindern und Jugendlichen die größte Jugendabteilung im Kreis Paderborn. Daher hoffen wir, dass es nun bald losgehen kann“, meinte Westermeyer.

Die eigentlich für 2021 angedachten Vorstandswahlen wurden von der Versammlung aufgrund der Corona-Lage einstimmig auf das Jahr 2022 verschoben. Klar ist bereits jetzt, dass Philipp Fecke im kommenden Jahr nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung stehen wird. Der Bauunternehmer hat das Amt dann zehn Jahre lang bekleidet. „Wir werden den Vorstand 2022 personell breiter aufstellen, um die Aufgaben und Herausforderungen auf mehreren Schultern verteilen zu können. Der DSC hat eine Größe erreicht, die das nötig macht. Dazu wird es Zeit, dass auch Frauen im Vorstand vertreten sind. Die Gespräche dazu laufen“, betonte Westermeyer in seinem Ausblick. Im Anschluss fand die Ehrung verdienter und langjähriger Vereinsmitglieder statt. Da diese im vergangenen Jahr aufgrund von Corona ausgefallen war, wurde die Ehrung für 2020 ebenfalls nachgeholt. Für 25 Jahre geehrt wurden: Pierre Joachim, Hardy Pamme, Günther Wünnerke, Pascal Hilleke, Rolf Güniker, Ralf Block, Karsten Gentz, Dirk Austerschmidt, Viktor Kinstler, Günter Fischer, Nikolas Fecke, Rudolf Driller, Matthias Berhost.

Seit 40 Jahren Vereinsmitglied sind: Josef Schröder, Franz Schröder, Horst Simpich, Johannes Strunz, Hubert Thiele, Joachim Ogasa, Olaf Möser, Marco Hessel, Ulrich Gerwin, Hans-Jürgen Langmann, Georg Lazar, Gerhard Mertens, Georg Brüggenthies, Henrik Sunder, Bernhard Rensinghoff, Klaus Kramer, Christian Hartmann, Ralf Berkemeier.

50 Jahre dabei sind: Norbert Vieth, Frank Wilmes, Werner Lübbers, Anton Brokmeier, Frank Brinkschröder, Hubert Austerschmidt.

Auf 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft zurückblicken können: Theo Zeyen, Ulrich Scholz, Heinz Müller, Kurt Möller, Frank Linnenbrink, Dieter Niggeweg, Norbert Reiling, Bernhard Scheller, Herbert Rump, Stefan Riekschnietz, Hubert Lindhauer, Ludger Kröger, Hans-Georg Dunschen, Willi Dierkes, Horst Buchwald, Wolfgang Eichler, Hans Hagenhoff, Ferdi Kleine, Stefan Kellner, Ludger Henke, Theo Beiwinkel.

Stolze 70 Jahre gehören dem DSC an: Heinz Austerschmidt und Bernhard Düsterhus. Des Weiteren überreichte Westermeyer Silberne und Goldene Vereinsnadeln für besondere Verdienste rund um den DSC. Mit der silbernen Verdienstnadel wurden Evelyn Quoß und Daniel Mehlich, mit der Goldenen Verdienstnadel Karl-Heinz Peitz und Hans-Georg Dunschen ausgezeichnet. „Wir können den langjährigen Mitgliedern, Unterstützern, Helfern und Sponsoren nicht genug danken. Sie sind ein wichtiger Grund dafür, dass der DSC heute so aufgestellt ist. Dass bei der Jahreshauptversammlung 100 Personen anwesend sind zeigt, dass der Verein lebt und ein starkes Fundament für die Zukunft hat“, freute sich Westermeyer