Ein stressiger Sonntag

Westfalenliga: Nach den Siegen in Tengern und gegen Mesum hätte Gastgeber SC Peckeloh den Tabellenführer 1. FC Gievenbeck (27 Punkte/ 31:12 Tore) eigentlich selbstbewusst empfangen können. Aber die Spielabsage wegen Corona-Fällen beim SC Herford hat Sand ins Getriebe gestreut. An dem betreffenden Sonntag in unteren Mannschaften eingesetzt, haben sich Tim Mannek (Bänder) und Justin Mittmann (Muskulatur) so schwer verletzt, dass sie auch am Sonntag noch fehlen werden. Nicht dabei sind außerdem der rot-gesperrte Deniz Aygün sowie die ebenfalls verletzten Sven Richter, Steffen Müller und Julian Pohlmann.

