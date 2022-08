Ein surrealer Gefühlsmix

Die Paderborn Dolphins können nicht nur spektakulär siegen, sie sind auch Feierbiester. Vorglühen in der WG der US-Boys (die Coaches in der Bar Celona), danach gesammelt ins Resi, später weiter in den Container; bis zum Ende des Alkohols. „Bei uns war emotionaler Ausnahmezustand“, gestand Headcoach Jason Irmscher.

Viel Schlaf bekamen die Footballer in der Nacht nach dem 25:17-Krimi in Langenfeld nicht. Ein Held des Abends ließ es ruhiger angehen: Kicker Hendrik Schröder war nach dem wichtigsten Fieldgoal seiner Karriere am Sonntag schon in New York. Zutiefst erleichtert und zufrieden. „Es war cool, dass unser Kapitän Jan Prößdorf vor dem Kick noch ein Huddle gemacht und sich bei allen für die Saison bedankt hat; egal, wie es ausgeht. Das hat gut geholfen, das hat mir den Druck von den Schultern genommen.“ In dem Moment, als Schröder kickte, habe der Ball „richtig gut ausgesehen, flog richtig schön mittig. Dann änderte er seine Flugbahn und driftete nach links ab. In mir schrie es: Aaaaaah, bitte nicht“, so der kurzzeitig entsetzte Schröder. Das „Doing“, wie der Ball vom Pfosten abprallte und zwischen die Stangen flog, sei „richtig befreiend“ gewesen. „In dem Moment wusste ich nicht, wohin mit meinen Gefühlen.“