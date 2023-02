Die A-Junioren der Spvg Brakel sind bei den westdeutschen Futsal-Meisterschaften unglücklich in der Vorrunde ausgeschieden. Ein Tor fehlte dem Team von Trainer Torben Stratenschulte für die Qualifikation für das Spiel um Platz fünf.

Futsal: Spvg Brakel bei Westdeutschen Meisterschaften in Duisburg

Kapitän Jaden Dwelck (hier mit dem Kreispokal) hat in Duisburg zwei Tore für Brakel erzielt.

Zum Auftakt unterlagen die Nethekicker Borussia Lindenthal mit 0:4. Besonders bitter: Drei der vier Tore fielen erst in den letzten drei Minuten. Im zweiten Spiel gegen den späteren Finalisten und westdeutschen Vizemeister Bergisch Gladbach führte das Team von Trainer Torben Stratenschulte sogar zwei Mal durch Tore von Jaden Dwelck (1:0 2. Minute, 2:1 12. Minute), doch auch hier folgten drei Gegentreffer in den letzten vier Zeigerumdrehungen, so dass sich Brakel mit 2:5 geschlagen geben musste.