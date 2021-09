„Ein total netter Kumpel“

Paderborn

Es ist einer der Schläge, die von diesem einmalig einseitigen 43. Ryder Cup auf dem Whistling Straits Golf Course im US-Bundesstaat Wisconsin noch sehr lange in Erinnerung bleiben: Bereits am ersten Tag des Vergleichs zwischen den besten Golfern aus den USA und Europa gibt Bryson DeChambeau den Weg zum späteren 19:9-Triumph der Gastgeber vor.

Von Elmar Neumann