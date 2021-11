Ein unbequemer Gast

Altenbeken

Nach der Rückeroberung des zweiten Tabellenplatztes in der Handball-Verbandsliga bietet sich der HSG Altenbeken/Buke am Samstag in eigener Halle die Möglichkeit, seine Position als ärgster Verfolger des noch ungeschlagenen Spitzenreiters Handball Bad Salzuflen zu festigen: Um 17.30 Uhr geht‘s gegen die Zweitvertretung von LIT, mit 3:7 Zählern Neunter.