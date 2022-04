„Ich rechne mit mindestens zwei Spielen.“ Das war die Antwort von Hünemeier am Sonntag auf die Frage, welche Sperre er nach der Roten Karte beim 2:2 gegen den Karlsruher SC erwarte.

Hünemeier hatte zwei Minuten nach der Pause Benjamin Goller mit offener Sohle am Fuß erwischt. Am Montag folgte die Entscheidung des DFB-Sportgerichts: Der 36-Jährige muss zweimal pausieren, fehlt damit in den Partien beim FC Ingolstadt und gegen Hannover 96.