Ein Weckruf

Die Generalprobe geriet zu einem ganz harten Stück Arbeit: Im ersten und einzigen Vorbereitungsspiel auf die in zwei Wochen beginnende Saison der Regionalliga NRW mühte sich der selbst ernannte Aufstiegskandidat Paderborn Dolphins zu einem 21:14-Sieg über Oberligist Münster Blackhawks.

„Das war nicht das, was wir in den vergangenen Wochen im Training gezeigt haben. Es freut mich aber, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit noch gedreht haben und ich glaube, dass der Weckruf bei den Jungs angekommen ist“, sagte Headcoach Jason Irmscher.