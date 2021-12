Die erst in diesem Jahr neu gestartete Kinderleichtathletik des TSV Wewer nimmt sprichwörtlich die nächste Hürde und hat mit dem LC Paderborn einen kompetenten und erfahrenen Partner gefunden. Vor wenigen Tagen wurde dazu bei einem gemeinsamen Fototermin auf der neuen Laufbahn in Wewer eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Beide Vereine verfolgen dabei unter anderem das Ziel der Entwicklung und Förderung sportlicher Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen. Der Schwerpunkt des TSV Wewer konzentriert sich dabei auf die Ausbildung von Grundfertigkeiten der Sportart Leichtathletik, beim LC steht der (Nachwuchs-) Leistungssport im Fokus. Dadurch ermöglichen sich Synergien in der Nachwuchs- und Jugendarbeit. Die Kooperationspartner haben dazu vereinbart, die Leichtathletik zu fördern und Kinder zu sportlicher Bewegung zu motivieren. Dabei soll ein vielfältiger und hochwertiger Angebotsmix für den Nachwuchssport in Paderborn und Wewer durch den organisierten Sport dauerhaft installiert werden. Da die Nachfrage nach Vereinsangeboten für Kinder beim LC Paderborn groß ist, besteht künftig die Möglichkeit, Kinder aus Wartelisten des LC an den TSV Wewer zu vermitteln. Zudem ist geplant, durch jährliche gemeinsame Sichtungstage talentierte, junge Sportler vom TSV Wewer an den LC zu vermitteln und den Kindern dort ein weiterführendes, qualifiziertes Trainingsangebot zu bieten. Ebenso sind im Frühjahr Sportaktionstage mit kleineren Wettkämpfen für die Kinder in der Planung.

Neben einem regen Informationsaustausch zwischen den Vereinen ist auch Unterstützung bei der Übungsleiter- und Trainerverfügbarkeit vereinbart. Für den TSV Wewer ist diese Kooperation nach über 40 Jahren mit dem Lauftreff-Angebot und dem Neubau der Laufbahn im Sportzentrum ein weiterer Meilenstein im Aufbau der noch jungen Abteilung Leichtathletik.