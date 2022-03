Paderborn

Diese 480 Kilometer weite und fünf Busstunden lange Auswärtsfahrt lohnt sich für die Uni Baskets schon seit Jahren nicht: In Kirchheim gibt es für Paderborn seit dem 83:76-Sieg im Februar 2015 nichts mehr zu holen, setzte es am Sonntag mit dem 58:71 die siebte Abfuhr in Folge.

Von Elmar Neumann