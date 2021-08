Eine schwierige Aufgabe

Paderborn

Im Sommer 2019 hat Steven Esterkamp das Amt des Cheftrainers der Uni Baskets angetreten. In seiner ersten Saison führte er das Zweitligateam auf einen Play-off-Platz, bevor die Spielzeit pandemiebedingt abgebrochen wurde. In der abgelaufenen Serie brachte er die Mannschaft trotz mancher Verletzungsprobleme schnell in sicheres Fahrwasser. Nun jedoch, in seinem dritten Jahr als Coach in Paderborn, steht der US-Amerikaner vor seiner größten Herausforderung.

Von Jochem Schulze