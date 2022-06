„Eine tolle Abwehrleistung“

„So sehen Sieger aus“, singen die E-Juniorenfußballer der JSG Willebadesen-PEL I und machen eine kleine Polonaise auf dem Sportplatz in der Warburger Diemelaue. „Einen so schönen Samstag habe ich noch nie erlebt“, strahlt Kapitän Elias Baß. Die Schützlinge des Trainerduos Stefan Legge und Valentin Dumler sind einfach glücklich. Kurz zuvor haben sie mit einem 6:5-Sieg nach Achtmeterschießen gegen die JSG Brakel/Hembsen I den Kreispokal gewonnen.

„Spannender geht es nicht“, sagte ein Spielervater am Rande des Finales, in dem Brakel/Hembsen I den Ton angab und ein deutliches Chancenplus hatte. Ein Treffer wollte den Rot-Schwarzen in der regulären Spielzeit aber nicht gelingen. So ging es mit einem 0:0 ins Achtmeterschießen. Nach jeweils fünf Schützen war noch keine Entscheidung gefallen. Es mussten auch der sechste und siebte Schütze antreten. Schließlich feierte Willebadessen-PEL seinen Torhüter Lennard Poll, der zwei Achtmeter parierte; davon auch den entscheidenden letzten Brakeler Schuss.