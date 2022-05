„Eine verdiente Niederlage“

Fußball-Bezirksliga: Ersatzgeschwächter VfR Borgentreich verliert 0:5 in Lügde

Borgentreich/Lügde

Für den stark ersatzgeschwächten VfR Borgentreich gab es in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 im Nachholspiel beim TuS WE Lüdge nichts zu holen. Dementsprechend kann der Klassenerhalt frühestens am Sonntag, 22. Mai, eingetütet werden.

Von Alexander Bendfeld