Einfach cleverer

In der Frauen-Landesliga haben am elften Spieltag alle drei Kreisvertreter Siege einfahren können. Mit dem TuS Sennelager und dem SC Borchen sind drei Spieltage vor Abschluss der Hinrunde zwei Teams weiterhin nah dran an der Tabellenspitze.

TuS Sennelager - BV Werther 3:1 (2:0). In den ersten 20 Minuten war es ein Spiel fast aus einem Guss. Die Gastgeberinnen führten nach Toren von Yvonne Hansmeier und Susanne Werner auch verdient mit 2:0. Doch danach war es ein hartes Stück Arbeit, da Sennelager das Heft aus der Hand gab. „In der Folge hat uns unsere Torfrau Vanessa Hoischen mit ihren zahlreichen Paraden im Spiel gehalten. Die Cleverness machte letztendlich den Unterschied zu unseren Gunsten“, berichtete TuS-Trainer Uwe Lindow. Nach dem Anschlusstor der Gäste sorgte Susanne Werner mit ihrem zweiten Treffer letztendlich für den Wertheraner Knockout. Bei einem Blick auf die Tabelle ergänzte Uwe Lindow: „Je mehr Punkte wir haben, desto unzufriedener werde ich.“ Damit spielt der Coach auf beiden aus seiner Sicht unnötigen Niederlagen gegen Hövelhof und Stirpe an, die Sennelager den Sprung an die Tabellenspitze verbaut haben. Aber noch ist die Thronbesteigung immer noch aus eigener Kraft möglich. Denn es folgen zwei Wochen der Wahrheit: Zunächst geht es Sonntag zum Spitzenspiel zu Tabellenführer Arminia Bielefeld II, ehe dann das Nachholspiel in Thülen folgt. Und mit zwei Siegen wäre Sennelager dann tatsächlich Tabellenführer.

Hövelhofer SV - TuS Belecke 4:2 (3:1). Die Gastgeberinnen ließen sich von einem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und erzielten quasi im Gegenzug durch Christina Lienen den Ausgleich. Danach hatte Hövelhof das Spiel zu jeder Zeit im Griff und fuhr nach einer laut Trainer Klaus Bönnighoff „richtig guten Leistung“ einen verdienten Heimsieg ein. Die weiteren Tore markierten zweimal Jenny Cott und Anna Schnatmann. Zwar lässt Tabellenplatz acht optisch noch Luft nach oben, aber der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist deutlich größer als der Rückstand auf die Tabellenspitze.

TuRa Löhne - SC Borchen 1:3 (0:2). Einen glanzlosen Auswärtssieg verbuchte die Mannschaft von Trainer Levent Yönek. Zwar war der Auswärtserfolg zu keinem Zeitpunkt gefährdet, aber zahlreiche ausgelassene Torchancen verhinderten einen deutlich höheren Erfolg. Die Tore erzielten Merle Liedmeier, Larissa Neumann und Gianna Knoke. Mit dem aktuell zweiten Tabellenplatz ist auch Borchen mehr als im Soll und bei drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Bielefeld, den sie am letzten Spieltag der Hinrunde empfangen, noch in Schlagdistanz.