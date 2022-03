Einfache Punkte erzwingen

Paderborn

In der 2. Basketball-Regionalliga haben die Accent Baskets Salzkotten mit den zwei jüngsten Siegen gegen Bielefeld und in Recklinghausen den vorzeitigen Klassenverbleib geschafft. Am heutigen Freitag kann ab 20.15 Uhr in der Hederauenhalle gegen den TVO Biggesee Olpe befreit aufgespielt werden.

Von Jochem Schulze