Einstimmig gegen Fusion mit Paderborn und Lippe

Bühne.

Einigkeit herrscht beim Kreisjugendtag und bei der Kreisversammlung des Tischtenniskreises Höxter/Warburg am Dienstagabend in der Bühner Alsterhalle – und das gleich in doppelter Hinsicht: Der Kreisvorstand wird von allen anwesenden Vereinsvertretern wiedergewählt. Die geplante Strukturreform wird zudem zu 100 Prozent abgelehnt.

Von Jens Zirklewsk