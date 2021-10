Komplimente, aber keine Punkte: Die Uni Baskets Paderborn haben am Samstag im Topspiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA beim Medipolis SC Jena eine starke Leistung gezeigt, letztlich aber mit 84:92 (39:41) verloren. Entscheidend war eine 0:10-Schwächephase im vierten Viertel, vom 75:76 zum 85:86 – irreparabel. „Da sind wir für unsere Fehler eiskalt bestraft worden. Sonst war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben lange mitgehalten“, urteilte Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer.

Der Überraschungs-Vierte von der Pader nahm das Duell in Jenas Sparkassen-Arena von Beginn an als Spitzenspiel an. Nach dem 6:2-Auftakt durch Trapp und Barnes schaffte Jena den 6:6-Ausgleich. Fortan entwickelte sich ein enges Match mit offenem Visier. Nicht immer hochklassig, dafür jederzeit spannend. Über 11:11 und 15:15 ging es mit einem 21:20-Vorsprung ins zweite Viertel. Und das, obwohl nur zwei von neun Paderborner Dreiern im temporeichen Schlagabtausch ihr Ziel fanden.