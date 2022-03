Elfmeter gibt‘s nur für den Gegner: B-Junioren verpassen Weiterkommen

Jugendfußball: Preußen Espelkamp scheitert im Westfalenpokal an Hamm – C-Jugend punktet in Bezirksliga

Für die C-Junioren der JSG TuS Dielingen/Stemweder Berg endete das schöne Pokal-Märchen gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen. Weiter bergab geht es in der Meisterschaft für die A-Jugend von Preußen Espelkamp.

A-Junioren-Landesliga: Delbrücker SC - Preußen Espelkamp 5:0 (0:0). Gegen den Tabellensechsten geriet der FCP in der zweiten Halbzeit ordentlich unter die Räder, wodurch die Elf von Martin Sek nun wieder gefährlich nahe an die Abstiegsränge rutscht. Dabei hatten die Espelkamper in einer zerfahrenen ersten Hälfte mehr Ballbesitz und erspielten sich auch die eine oder andere Gelegenheit. Auch im zweiten Durchgang war das Spiel weiterhin von Fehlpässen geprägt. Trotzdem hatten die Preußen das Spielgeschehen weitestgehend unter Kontrolle. Das änderte sich mit dem Rückstand in der 69. Minute. „Mit dem ersten Gegentor sind wir zusammengebrochen wie ein Kartenhaus“, ärgerte sich Sek über den „Mentalitätsbruch“. Innerhalb von fünf Minuten fingen sich die Adlerträger drei weitere Gegentreffer und luden die Gastgeber dabei teilweise zum Toreschießen ein (73., 74., 77.). Das 0:5 in der 87. Minute setzte den unrühmlichen Schlusspunkt. „Jetzt sind die Spieler gefordert und jetzt muss sich auch mal jeder selber hinterfragen, ob er ein gutes Spiel gemacht hat oder nicht“, nahm Sek seine Kicker in die Pflicht.

JSG Mittwald-Isenstedt spielt bei 1:5-Pleite mit Fichte lange auf Augenhöhe

A-Junioren, Bezirksliga: JSG Mittwald-Isenstedt - VfB Fichte Bielefeld 1:5 (0:1). Nach zwei verschenkten Punkten in der Vorwoche war für die Elf von Andreas Gassner auch gegen die Spitzenmannschaft von der Rußheide mehr drin. Nach drei vergebenen Großchancen durch JSG-Kapitän Batuhan Özkanli und Furkan Güngör schob Fichte nach einer Flanke zur Führung ein (19.). Fortan zeigte sich den Zuschauern auf dem Alt-Espelkamper Rasenplatz ein zerfahrenes Spiel. Die JSG kam nach dem Wechsel aber gut aus der Kabine und glich verdientermaßen durch Güngör aus (58.). Danach waren die Mittwalder dem Führungstreffer näher als die Gäste. In der 71. Minute bescherte ein Freistoß aus dem Halbfeld, der ins lange Eck durchrutschte, den Bielefeldern die erneute Führung. Einen aus heimischer Sicht unnötigen Foulelfmeter nutzte Fichte zur 1:3-Vorentscheidung (75.). Danach ließen die Gastgeber die nötige Gegenwehr vermissen und kassierten noch zwei weitere Gegentreffer (84., 90.). „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Wir haben uns unter Wert verkauft. Wir erwarten aber, dass wir mit der Moral und dem Kampfeswillen die nächsten Spiele auch für uns entscheiden können“, zog Gassner sein Fazit. Sein Team trifft nun im Altkreis-Derby auf die JSG Blasheim-Lübbecke.

C-Junioren-Bezirksliga: SV Werl-Aspe - Preußen Espelkamp 0:2 (0:0). Gegen den Tabellenzweiten war die Elf von Johann Warkentin in der ersten Halbzeit mit Fortuna im Bunde. Zunächst scheiterten die Gastgeber am Pfosten, dann rettete FCP-Keeper Matthis Wehebrink zweimal in höchster Not. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Adlerträger in der Defensive und ließen kaum noch Abschlüsse zu. Der eingewechselte David Stingah verwandelte einen direkten Freistoß zur 1:0-Führung (50.). Nach einer schönen Kombination über die linke Seite musste Fynn Friesen nur noch zum 0:2 einschieben (66.). „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, meinte Warkentin. „Unterm Strich haben wir verdient gewonnen, wobei Werl-Aspe mit einer Führung in die Pause gehen muss.“

Not amused: Eike Wilmsmeyer, Trainer der B-Junioren von Preußen Espelkamp, sah seine Mannschaft im Westfalenpokal vom Schiedsrichter-Gespann benachteiligt. Foto: Pollex

B-Junioren, Westfalenpokal: Preußen Espelkamp - Hammer SpVg 0:2 (0:1). Für die Adlerträger ist in der 2. Runde Schluss. „Wir haben heute eines der besten Spiele der Saison gezeigt. Leider wurden wir nicht belohnt“, lobte Preußens Trainer Eike Wilmsmeyer sein Team. Gegen den Landesliga-Zweiten stand der FCP von Beginn sehr kompakt, ließ es aber bei Umschaltaktionen an Genauigkeit vermissen. Äußerst ärgerlich: Nachdem in der 30. Minute zunächst ein Elfmeter für die Espelkamper nach Rücksprache des Schiedsrichters mit seinem Assistenten zurückgepfiffen wurde, zeigte der Unparteiische zehn Minuten später auf der anderen Seite auf den Punkt – ebenfalls erst nach Abstimmung mit seinem Linienrichter. „Insgesamt sehr bittere und fragwürdige Entscheidungen aus meiner Sicht“, fand Wilmsmeyer. Die Spielvereinigung ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte zum 0:1 (40.). Nach dem Seitenwechsel waren die Preußen die spielbestimmende Mannschaft, konnten ihre Torchancen aber nicht in etwas Zählbares ummünzen. Ein Konter nach einer Espelkamper Ecke bescherte den Gästen das schmeichelhafte 0:2 (50.). „Wir haben uns gegen einen Aufstiegsaspiranten der Landesliga sehr gut verkauft und waren aus meiner Sicht mindestens ebenbürtig. Auf dieser Leistung wollen wir weiter aufbauen und in der Rückrunde einige Punkte sammeln“, meinte Wilmsmeyer.

C-Junioren, Westfalenpokal: JSG TuS Dielingen/Stemweder Berg - SV Rödinghausen 0:4 (0:3). Nach dem 11:10-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen die JSG TuS/SC Plettenberg war für die Elf von Tom Sander gegen den Favoriten Endstation. Wie zu erwarten, dominierte der Regionalligist, der sich in der Hinrunde noch mit Teams wie Arminia Bielefeld oder dem 1. FC Köln messen durfte. Trotz eines Unterschieds von vier Ligen machten die Stemweder den Gästen das Leben aber schwer und boten eine engagierte Leistung in der Defensive. Allerdings blitzte immer wieder die individuelle Klasse der Gäste auf, beispielsweise beim frühen 0:1 durch einen direkten Freistoß (4.). Zwei weitere Gegentreffer nach einem Eckball bzw. durch einen Distanzschuss machten die Resthoffnung auf eine Überraschung zunichte (22., 27.). In der Schlussphase legte der SVR durch einen Elfmetertreffer zum 0:4-Endstand nach (66.). Bei der JSG konnte sich vor allem Torwart Finn Kassebaum auszeichnen, der mehrere Großchancen vereitelte. „Alles in allem bin ich mit unserem Auftritt zufrieden. Ich bin stolz darauf, was die Mannschaft im Westfalenpokal erreicht hat“, bilanzierte Tom Sander stolz.