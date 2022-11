Steinheim

Wenn am letzten Tag im Oktober rund um die Karnevalshalle in Steinheim kostümierte Menschen gesichtet werden, hat das nichts mit Halloween zu tun. Dann startet die Närrische Nacht der Man teou Renner, immer elf Tage vor dem Start in die neue Karnevalssession am Elften im Elften. Und dafür ziehen die Läufer und Walker nicht nur ihre Sportschuhe an, sondern entwickeln viel Kreativität bei ihrer Kleidung und liefern so das passende Ambiente für den ungewöhnlichen Volkslauf.

Von Heinz Wilfert