Ellebrecht löst Puhl ab

Puhl befindet sich aktuell im siebten Trainerjahr beim SuS und wird die Saison zu Ende führen. „Michael hat bei uns tolle Arbeit geleistet und das Team zurück in die A-Liga geführt. Nach sieben Jahren war für beide Seiten die Zeit für etwas Neues“, sagt Rehermann, der zwischen 2002 und 2010 selbst acht Jahre Trainer seines Heimatvereins war.

Mit Maik Ellebrecht, Arbeitskollege eines SuS-Vorstandsmitglieds, habe man sehr gute Gespräche geführt. „Wir haben schnell gemerkt, dass es passt“, so Rehermann. Ellebrecht wohnt in Hembsen und war in den vergangenen Jahren vorwiegend in der Jugend der Spvg Brakel aktiv, aktuell trainiert er die A2-Junioren der Rot-Schwarzen.

Als Co-Trainer wird er beim SuS Gehrden/Altenheerse von Torwart Michael Kreilaus unterstützt. „Michael hat das bisher auch schon gemacht, ist nun aber auch offiziell Co-Trainer“, informiert Rehermann.

Michael Puhl will sich im Sommer nach sieben Jahren mit dem Klassenerhalt vom SuS verabschieden.