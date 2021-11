Endlich mal in Verl glänzen

Handball-Verbandsliga: TG Hörste will bei Fröbel, Kreismann & Co. diesmal Punkte mitnehmen

Altkreis

Vier Handball-Verbandsligisten aus dem Altkreis sollten laut Spielplan am neunten Saisonspieltag in Aktion treten. Wegen coronabedingter Absagen sind es tatsächlich nur zwei: Wie bereits berichtet musste TuS Brockhagen aufgrund positiver Tests beim Gegner seine Partie bei RSV Altenbögge-Bönen verlegen. Spvg. Steinhagen ist hingegen selbst von Corona-Fällen betroffen und hat deshalb das Kellerduell in Emsdetten abgesagt.

Von Gunnar Feicht