Endlich wieder in der Halle

Der Kader der Steinheimer ist weitgehend unverändert geblieben. Den Verein verlassen hat Marvin Goedeke, der die Handballschuhe ganz an den Nagel hängt. Nicht mehr dabei sind Torhüter Malte von Holten und Philip Duda. Wieder zurückgekehrt zum HC ist Nico Ratanski als einziger Neuzugang, der zuletzt beim TuS Müssen-Billinghausen gespielt hat. Harke ist optimistisch, dass die kommende Saison ohne Probleme verlaufen kann. Fast alle Steinheimer Spieler seien inzwischen geimpft oder genesen. Die Freude am Handball drückt sich auch in der sehr guten Trainingsbeteiligung aus, was nicht immer so war. „Bis zu 20 Spieler kommen regelmäßig,“ freut sich der Trainer.

