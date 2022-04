Enrico Jäger hält den Sieg fest

Der FC Nieheim steckt den Ausfall von drei Leistungsträgern weg und feiert den elften Saisonsieg. 1:0 (0:0) gewann der Fußball-Landesligist am Sonntag, 10. April, beim SV Eidinghausen-Werste. Roland Sitnikov erzielte in der 56. Minute den Treffer. Torhüter Enrico Jäger hielt den Sieg fest.

„Roland war nach einem sehr schönen Spielzug über Christopher Wetzler, Tobias Puhl und Manuel Trost erfolgreich. Er hat von der Strafraumgrenze aus überlegt getroffen“, beschrieb André Schnatmann. Ein Sonderlob verteilte Nieheims Trainer an Torwart Enrico Jäger, der den etatmäßigen Schlussmann Tom Bauer klasse vertrat.

Mit dem zentralen Mittelfeldspieler Dirk Büsse (Fuß in Gips) und Tom Bauer (Rippenprellung) fehlten wichtige Akteure verletzungsbedingt. „Beide hat es im Kreispokalhalbfinale in Höxter erwischt“, sagte Schnatmann, der mit einem 4-2-3-1-System in die Partie startete. Zudem musste mit Kapitän Hendrik Müller nach seiner Gelb-Roten Karte in Höxter ein weiterer Leistungsträger pausieren.

Während Eidinghausen-Werste in der ersten Halbzeit teilweise richtig gut hinten herausgespielt habe, habe seine Elf zerfahren agiert. „Man hat gemerkt, dass uns nach drei Wochen ohne Punktspiel der Rhythmus noch fehlt. Hinzu kamen die Umstellungen wegen der Ausfälle“, erklärte Schnatmann. In der zweiten Halbzeit hätte seine Mannschaft das Spiel dann bei guten Konterchancen früher entscheiden müssen. „Allein Roland Sitnikov hatte zwei gute Möglichkeiten.“

Enrico Jäger hielt auf der anderen Seite die drei Punkte fest. Obwohl er keine Spielpraxis hatte, habe er souverän und überzeugend gespielt, stellte André Schnatmann heraus. „In der 80. Minute hat er einen Schuss der Gastgeber aus kürzester Distanz noch an die Latte gelenkt. Den hatten alle schon drin gesehen“, formulierte der frühere Keeper, der mit seinem Team vom sechsten auf den fünften Tabellenplatz vorrückte.

Am bevorstehenden Gründonnerstag (19 Uhr in Eversen) beginnt für den FC Nieheim mit dem Nachholspiel gegen den SC Rot-Weiß Maaslingen die Hochphase der Saison. Dabei soll die Mannschaft innerhalb von 22 Tagen sieben Spiele bestreiten. Viermal muss der FC donnerstags antreten. „Es wird eine harte Phase, zumal wir die verletzungsbedingten Ausfälle haben“, so Schnatmann.