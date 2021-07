„Er hat diese Chance verdient“

In der zurückliegenden Spielzeit hatte Headcoach Steven Esterkamp ihn bereits in einigen Partien ProA-Luft schnuppern lassen. Künftig gehört der 19-jährige Center Vincent Neugebauer fest zum Kader der Uni Baskets Paderborn für die anstehende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA.

Vom Ergänzungsspieler zum festen Bestandteil des Teams: Schritt für Schritt entwickelt sich die Karriere des jungen Centers. Das 2,08 Meter große und 94 Kilogramm schwere Nachwuchstalent wechselte 2019 nach Paderborn. Dort entwickelte er sich sofort zu einem wichtigen Leistungsträger des NBBL-Teams. Sein Talent blieb auch den Trainern des Deutschen Basketballbundes nicht verborgen: Mittlerweile gehört Neugebauer der U20-Nationalmannschaft an, absolvierte erst kürzlich seine ersten beiden U20-Länderspiele gegen Belgien.

Steven Esterkamp sieht seinen jungen Schützling auf dem richtigen Weg: „Vincent hat in letzter Zeit hart an sich und seinem Spiel gearbeitet. In der vorigen Saison und während des Sommers konnte er sich auf und neben dem Platz weiterentwickeln. Ich möchte sehen, dass er bereit ist zu kämpfen, wenn er in seine Chancen bekommt, und dass er sich weiter in die richtige Richtung entwickelt. Er hat sich diese Chance verdient.“ Geschäftsführer Dominik Meyer ist gleichfalls gespannt auf Neugebauers weitere Entwicklung. „Vincent ist ein interessanter, talentierter Spieler mit vielversprechendem Potenzial und tollen Anlagen. Er kann bei uns viel lernen.“ Der Sprung vom Jugend- zum Herrenbasketball auf Profiniveau sei eine große Herausforderung, doch Neugebauer mache das „im Moment richtig gut. Das zeigen auch die Nominierung und die Rolle, die er im U20-Nationalteam spielt. Darauf sind wir sehr stolz!“

Für Vincent Neugebauer ist sein Platz im Uni Baskets-Team die Chance, auf die er gewartet hat – und die er ergreifen möchte: „Ich freue mich total auf die Saison und ich bin dankbar, dass ich wieder Teil des Teams bin. Ich werde die Mannschaft so gut ich kann unterstützen und alles geben, um mein Spiel weiter zu verbessern.“