„Er ist das komplette Gegenteil von Ronaldo“

Beim TuS Gehlenbeck spielte er „just for fun“, nun greift Marko Bagaric doch noch einmal an: Der frühere Handball-Profi des TuS N-Lübbecke läuft bis Saisonende für Drittligist Eintracht Hildesheim auf. In Gehlenbeck wird man ihn vermissen.

Her damit! Marko Bagaric angelt sich den Ball. Beim Landesligisten TuS Gehlenbeck brachte sich der frühere Bundesliga-Profi nicht nur mit Qualität, sondern auch als Teamplayer ein. Nun geht‘s für den 36-Jährigen in die 3. Liga.

Das Handball-Feuer brennt nach wie vor in Marko Bagaric. Der Ex-Profi des TuS N-Lübbecke, der in der Hinrunde überraschend für den TuS Gehlenbeck in der Landesliga auflief, will es jetzt noch einmal wissen und verstärkt bis Saisonende den HC Eintracht Hildesheim. Hintergrund: Der Drittligist, aktuell Tabellenzweiter der Staffel C, will auch mit Hilfe des 36-jährigen Routiniers den Aufstieg realisieren.