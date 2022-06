Er war ein Gesicht des Fußballs

Ulli Brückner war ein Kind des Ruhrgebiets, wuchs in Gelsenkirchen auf und spielte bei den Amateuren des FC Schalke 04 an der Seite des späteren Nationaltorhüters Norbert Nigbur sowie Holger Osieck, Weltmeister mit Deutschland als Trainer unter Teamchef Franz Beckenbauer 1990 in Italien. Anschließend kickte er für den SC Gelsenkirchen 07 in der Verbandsliga und den STV Horst-Emscher in der Landesliga.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar