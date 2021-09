Erfolge für Holtgräve-Osthues

Paderborn

Sebastian Holtgräve-Osthues vom RV Delbrück ging mit Con Caneau in der Mittleren Tour an den Start. Im Auftaktspringen am Freitag setzte er dabei schon Akzente und legte als dritter Reiter im Starterfeld von fast 60 Reitern mit einem fehlerfreien und schnellen Ritt ein Topergebnis vor, was für Platz sechs reichte.

Von Julia Pongratz