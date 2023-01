Erschreckend schwach

Die Uni Baskets Paderborn haben in der 2. Basketball-Bundesliga (ProA) mit dem 69:94 (38:54) beim VfL Bochum das vierte Spiel in Folge verloren. Das Team von Steven Esterkamp bot eine phasenweise erschreckend schwache Vorstellung und ist in dieser Verfassung definitiv kein Play-off-Kandidat. „Für diese Leistung gibt es keine Entschuldigung“, sagte der Coach, der einen eklatanten Personalnotstand nicht als Ausrede gelten lassen wollte.

69:94 (38:54) in Bochum – Uni Baskets kassieren die vierte Niederlage in Folge

Im zweiten Rückrundenspiel kam es für die Uni Baskets knüppeldick. Neben den langzeitverletzten Lars Lagerpusch und James Fleming fiel in Bochum noch Jens Großmann aus. Der 2,04-Meter-Mann hatte krankheitsbedingt mit dem Training aussetzen müssen und war nicht spielfähig. So mussten Travis Jocelyn und Johannes Konradt eine Position näher an den Korb rücken. Als Buzz Anthony nach nur zwei Spielminuten unglücklich umknickte und ausgewechselt werden musste, geriet die Rotation endgültig in Unordnung. „Wir haben keinen wirklichen Ersatzmann für Buzz“, sagte Esterkamp über seinen Playmaker, der am Montag eingehend medizinisch untersucht werden soll. Der US-Amerikaner war im zweiten Viertel auf das Feld zurückgekehrt, konnte aber sein Potenzial nie mehr abrufen.