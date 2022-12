Erst Fuß, dann Gegentor: TuS N-Lübbecke ärgert sich über bittere Pleite

In einem Duell auf Biegen und Brechen hat sich der TuS N-Lübbecke eine bittere Niederlage eingehandelt. Trotz einer zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Führung unterlagen die Zweitliga-Handballer der SG BBM Bietigheim am Samstagabend im letzten Heimspiel des Jahres mit 30:31 (18:15). Ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Nach ihrem Siegtor drei Sekunden vor Schluss kamen die Gäste dagegen aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Jonathan Fischer hatte vom Kreis zum Bietigheimer 30:31 getroffen, für eine Antwort der Hausherren war es zu spät. „Das sind die Big Points, die man einsammeln muss. Das Ergebnis ist natürlich sehr, sehr bitter“, sagte TuS-Coach Michael Haaß nach einem Spiel, das seine Mannschaft nicht hätte verlieren müssen. Dass es am Ende doch so kam, machte Haaß vor allem am Aufritt hinten fest: „Wir hatten heute ein Abwehr-Problem!“