Erst wütend, dann cool: Marek Nissen führt den TuS N-Lübbecke zum Sieg

Handball-Krimi am Freitagabend: Dank einer Leistungssteigerung in der Abwehr und dem nach der Pause wie befreit aufspielenden Marek Nissen (10 Tore) hat sich der TuS N-Lübbecke beim HSC Coburg einen 35:32 (17:18)-Sieg erkämpft.

Nicht mehr zu stoppen: Marek Nissen drehte nach der Pause auf und führte den TuS N-Lübbecke mit insgesamt zehn Treffern zum Auswärtssieg in Coburg. Die Schlussphase hatte es in sich.

Selbst eine doppelte Zeitstrafe für Tin Kontrec (trat nach seiner Hinausstellung eine Wasserflasche aufs Spielfeld) bei einer 31:29-Führung (55.) konnte den TuS nicht stoppen. Havard Asheim verhinderte mit einer starken Parade den Anschlusstreffer und in der Folge brachte der TuS das Spiel abgezockt über die Bühne. Mit dem dritten Sieg in Folge halten die Lübbecker den Druck auf die Konkurrenz in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga aufrecht, zumal sowohl Spitzenreiter Balingen (23:23 in Lübeck) als auch der Dessau-Roßlauer HV (25:28 in Hagen) am Freitag zeitgleich überraschend Federn ließen. Die Lübbecker grüßen somit vor dem Wochenende von Rang drei.