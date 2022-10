„Erste Niederlage kein Weltuntergang“

Paderborn

Dass auch in Marienloh die Bäume nicht in den Himmel wachsen, musste am Sonntag die Mannschaft von René Wegs bei der 0:2-Niederlage gegen den ärgsten Verfolger Dahl/Dörenhagen neidlos anerkennen. Damit fand die Erfolgsserie von sieben Siegen in Folge in der Fußball-Kreisliga A ein jähes Ende.

Von Rainer Humpert