Erster Punkt für Regionalligist Delbrücker SC

Paderborn

In der B-Junioren-Landesliga ist die U16 des SC Paderborn 07 nach dem erneuten Sieg weiter auf dem besten Weg in Richtung Aufstieg in die Westfalenliga. Den B-Juniorinnen des Delbrücker SC gelang unterdessen in der Regionalliga endlich der erste Punktgewinn.

Von Christian Kroker