Höxter/Jerusalem

Bis in die zweite Runde des Judo-World-Masters in Jerusalem hat es die Höxteranerin Pauline Starke geschafft. Zum Abschluss ihres bisher erfolgreichsten Jahres hatte sie sich zwar eine Platzierung und damit einen Rang unter den Top-Sieben gewünscht, „doch ist das in einem Wettkampf wie diesem nicht so einfach“, fasst die 25-Jährige zusammen.