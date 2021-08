Es braucht ein kleines Wunder

Sennelager

Spätestens beim Saisonfinale am Sonntag fallen in der 1. Tennis-Point-Bundesliga die Entscheidungen im Meisterschaftsrennen und im Kampf gegen den Abstieg. Zum Auftakt des Wochenendes empfängt der Erstligist TuS Sennelager an diesem Freitag (13 Uhr, Hövelhof) Rekordmeister TC BW Neuss. Schon nach dieser Begegnung können die Gastgeber abgestiegen sein.

Frank Loose