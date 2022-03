„Es geht nur als Team“

Bad Driburg

Sie wollen gemeinsam an der Schiedsrichtergewinnung und Erhaltung arbeiten. „Wir als Team“ ist das Motto des Vereinsdialoges, zu dem der Kreisschiedsrichterausschuss mit der Vorsitzenden Jessica Hildebrandt in Zusammenarbeit mit der Vorsitzenden für Vereins- und Kreisentwicklung, Katharina Schulte, jetzt Vereinsvertreter zum Dialog in die Bad Driburger Schützenhalle eingeladen haben. Insgesamt waren 54 Vereine dabei.

Von Katharina Schulte