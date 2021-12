Es geht ums Prestige

Wer ist die Nummer eins im Fußballkreis Höxter? Eine Frage, die an diesem Sonntag zumindest vorläufig in Brakel beantwortet werden wird. Die Spvg Brakel und der FC Nieheim stehen sich im Derby der Fußball-Landesliga gegenüber. Aktuell rangieren die Nieheimer in der Tabelle vor den Gastgebern, die mit einem Sieg allerdings vorbeiziehen können.

Auf ein intensives Derby der beiden besten heimischen Fußballteams dürfen sich die Zuschauer an diesem Sonntag in Brakel freuen. Das Foto stammt aus dem bisher letzten Aufeinandertreffen 2019 in Nieheim. Oumar Fofana (vorne) trägt immer noch das rot-schwarze Trikot, Christopher Wetzler (hinten) kickt inzwischen für den FC Nieheim. Rechts im Bild: FCN-Kapitän Hendrik Müller.

„Nuancen werden entscheiden“, ist Nieheims Trainer Heiko Bonan überzeugt und spricht sowohl von der Tagesform als auch von der Personalsituation. Die ist seit Wochen sowohl an der Nethe als auch bei den Weberstädtern äußerst angespannt. Bei Nieheim kam zuletzt noch ein Corona-Fall dazu, der am vergangenen Sonntag zum Ausfall des Heimspiels gegen Dornberg führte. Man habe sich trotzdem so normal wie möglich auf die Partie vorbereitet und sich zudem vor jedem Training getestet. Am Freitagnachmittag sei auch der PCR-Test des betroffenen Spielers negativ ausgefallen.