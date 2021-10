„Es ist egal, wo wir spielen“

Paderborn

Dass die Uni Baskets Paderborn in der 2. Basketball-Bundesliga ProA in dieser Saison zu Hause eine Macht sind, haben sie bislang maximal bewiesen: Sämtliche vier Heimspiele wurden gewonnen. Auf fremdem Terrain mussten sie erst ein Mal ran, in Trier. Doch auch das damalige 75:89 relativierte sich bald, waren die Römerstrom Gladiators Trier doch länger Tabellenführer. Nach der ersten Niederlage sind sie am Wochenende vom Thron gepurzelt, 75:83 hieß es in einer hochklassigen Partie gegen den neuen Spitzenreiter Medipolis SC Jena. Genau der empfängt heute, Samstag (19 Uhr), die Uni Baskets in seiner Sparkassen-Arena.