„Es ist in meinem Kopf“

Paderborns Stürmer Dennis Srbeny kämpft gegen seine Torflaute – neuer Anlauf am Samstag in Sandhausen

Den Ball am Fuß, den Gegner im Blick: Dennis Srbeny arbeitet viel für die Mannschaft, will aber endlich seine Torflaute beenden.

Kurz nach dem Wechsel ließ er eine Riesenchance liegen, als er freistehend an Torwart Martin Hansen scheiterte. Der Beobachter dachte bei dieser Szene zwangsläufig an den 12. Februar zurück. An gleicher Stätte hatte Srbeny in der Rückrunde der Vorsaison nach nur zehn Minuten den Ball aus ganz kurzer über den Kasten gesetzt. „Natürlich habe ich mich daran erinnert. An dieses Stadion habe ich keine guten Erinnerungen“, sagt er.